Atlético de Madrid realiza votação com torcedores para nova mudança de escudo

O Atlético de Madrid pode estar realizando uma mudança importante em sua instituição. O escudo atual, implantado no início da temporada 2017-18, está passando por uma votação interna para possivelmente ser trocado pelo antigo, que foi o emblema oficial entre os anos de 1970 a 2016.

A votação está sendo realizada apenas para os sócios-torcedores do clube, e teve início neste sábado. Porém, jogadores e ex-jogadores do Atleti se posicionaram nas redes sociais para mostrar apoio ao retorno do escudo antigo. Lendas como Fernando Torres, Gabi e David Villa, além de símbolos do elenco atual, como Griezmann, Koke e o treinador Diego Simeone postaram fotos no Instagram com a versão antiga do emblema.

O urso e o medronheiro presentes no escudo do Atlético são símbolos da cidade de Madrid. A diferença entre os dois está na modernização do desenho do emblema, além do contorno, na cor amarela em versão antiga e azul na atual.

Todos a votar este fin de semana.

Gracias a los que no habéis parado de luchar y habéis creído siempre.

Esta batalla ha demostrado los huevos que tenéis y lo que es el Atlético de Madrid.

¡AHORA ATLETI AHORA!#QueVuelvaNuestroEscudo pic.twitter.com/P168Mr2PX8 — Escudo Atleti (@EscudoAtleti1) June 22, 2023

Além da discussão sobre o escudo, o Atlético de Madrid também anunciou os novos uniformes para a temporada 2023-24. O primeiro terá listras retas, diferente das últimas duas temporadas, e as mangas em vermelho. O segundo será uma referência ao primeiro kit da história colchonera, nas cores azul e branco, e chegou a ser utilizado em 2022-23.