Atletas do Arena Nacional alcançam as semis no Sand Series de Parnu, na Estônia

Lance 22/07/2023 - 14:31

Três atletas do Arena Nacional, de São Paulo, os italianos Michelle Cappelletti, Sofia Cimatti e Nicole Nobile venceram rodada dupla, neste sábado, e garantiram vagas nas semifinais do Sand Series de Parnu, na Estônia, evento com premiação de US$ 50 mil e um dos Grand Slams do esporte.

Na chave feminina, Sofia Cimatti, 7ª do ranking mundial. que voltou a fazer parceria com a líder do ranking, Giulia Gasparri, venceu pelas oitavas de final a dupla das portuguesas Marta Magalhães e Maria Tavares por 6/0 6/4 e na sequência passaram pela dupla da francesa Lola Barrau e da tenista de San Marino, Alice Grandi por 6/0 6/2. Elas vão brigar por vaga na final contra a dupla de Nicole Nobile, 5ª colocada e também do Arena Nacional, e a italiana Flaminia Daina. Nobile e Daina derrotaram nas oitavas as brasileiras Nicole Casagrande e Laura Rigotti por 6/7 (9/7) 6/0 10/5 e nas quartas passaram pelas francesas Marie-Eve Hoarau e Mathilde Hoarau por 6/3 6/0.

“Jogamos bem e ganhamos bem hoje as duas partidas. Não é fácil porque a gente ainda não está acostumada a jogar juntas. Antes com as outras parceiras o jogo estava diferente, mas estamos melhorando a cada partida”, disse Cimatti que com Gasparri venceu nove títulos em 2019, sendo o título Europeu, o de Aruba em destaque.

No masculino, Michele Cappelletti, número quatro do mundo, e o espanhol Antomi Ramos, 5º, passaram pelos franceses Theo Lahondes e Maxime Moretto por 6/0 6/4 e nas quartas viraram contra o francês Theo Irigaray e o letão Maxmilians Andersons por 5/7 6/4 10/5 e encaram os italianos Mikael Alessi e Filippo Boscolo na semifinal.

As semis estão marcadas para começarem a partir das 4h deste domingo com transmissão do Play BT.