Atleta do Rio de Janeiro, Shymanovich vai às oitavas de duplas em Wimbledon

Atleta da Rio Tennis Academy, do Rio de Janeiro, Iryna Shymanovich, número 84 do mundo nas duplas, alcançou, neste sábado, sua segunda vitória nas duplas em Wimbledon e se garantiu nas oitavas de final.

A bielorrussa, que treina e vive na capital carioca há mais de um ano, e a georgiana Oksana Kalashnikova derrotaram a dupla da russa Alelxandra Panova e da norueguesa Ulrikke Eikeri por 6/0 6/4.

Shymanovich pode cruzar com sua parceira de treinos, a carioca Ingrid Martins, nas oitavas de final caso a brasileira e a bielorrussa Lidziya Marozava derrotem a dupla vencedora do encontro entre as americanas Daniele Collins/Alison Riske e as romenas Ana Bogdan/Jaqueline Cristian.

Na primeira rodada, Iryna e a parceira haviam passado fácil pelas vice-campeãs do Australian Open, as japonesas Ena Shibahara e Shuko Ayoama, cabeças de chave 8.