Atleta do Rio de Janeiro, Shymanovich quer mais após quartas de Wimbledon

Em duelo de atletas da Rio Tennis Academy, do Rio de Janeiro, Iryna Shymanovich, número 84 do mundo nas duplas, se classificou para as quartas de final de duplas em Wimbledon, o mais tradicional evento de tênis, disputado na grama do All England Club, em Londres, na Inglaterra.

A bielorrussa, que treina radicada na capital carioca há mais de um ano, e a georgiana Oksana Kalashnikova derrotaram a dupla da atleta Rio Tennis, Ingrid Martins, e a bielorrussa lidziya Marozava por 6/4 7/6 (10/8) e jogam nesta terça-feira, às 7h, no primeiro jogo da quadra 3, por vaga na semifinal: “Foi uma partida apertada, muita tensão, nervosismo, mas estamos felizes com a vitória e vaga nas quartas de final. Mas não queremos parar por aqui. Faremos nosso melhor para ir adiante”, disse Shymanovich

Ingrid Martins e a bielorrussa Lidziya Marozava vinham de uma série de seis vitórias seguidas, incluindo o primeiro título de alto nível da carreira da brasileira, o WTA 250 de Bad Homburg, na Alemanha. Atual 58ª do mundo, ela vai ganhar posições no ranking para ficar mais próxima do top 50.

A Rio Tennis Academy tem parceria com a Joma e a INNI.