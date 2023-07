Atleta do Arena Nacional, Sofia Cimatti é campeã no Sand Series de Parnu com Gasparri

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 16:24 Compartilhe

Sofia Cimatti, número sete do mundo, atleta do Arena Nacional, de São Paulo, foi campeã, neste domingo, do Sand Series de Parnu, na Estônia, evento com premiação de US$ 50 mil e um dos Grand Slams do esporte.

Cimatti e a italiana Giulia Gasparri, líder do ranking, derrotaram na final a dupla espanhola formada por Ariadna Costa e Eva Palos por 6/3 6/7 (11/9) 10/7. Este é o 57º título na carreira para Cimatti e o primeiro na temporada. É a décima conquista dela ao lado de Gasparri com a qual venceu nove canecos na temporada de 2019.

“Entramos muito focadas, tivemos várias chances de finalizar a partida , foi muito difícil. Ano passado tive dois match-points na final aqui enfrentando a Gasparri, acabei ficando um pouco com isso na minha cabeça hoje, mas no fim das contas foi muito bom vencer e poder levantar o troféu”, comemorou Cimatti que na semifinal superou a também atleta do Arena Nacional, Nicole Nobile, que jogou com Flaminia Daina, por 6/3 7/5.