Athletico-PR x Corinthians: onde assistir, prováveis escalações e desfalques do jogo pelo Brasileirão

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam neste sábado (24), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Furacão busca reação após a saída de Paulo Turra, enquanto o Timão busca se distanciar da zona do rebaixamento.

Pelo lado alvinegro, o técnico Vanderlei Luxemburgo segue sem poder contar com Fausto Vera e Renato Augusto, lesionados. Além da dupla, ele não poderá contar com Fagner, suspenso. A boa notícia fica pelos retornos de Bruno Méndez e Murillo na defesa.

No lado do Furacão, a diretoria do clube paranaense não tem pressão para achar o substituto de Paulo Turra. A principal baixa no Athletico é o lateral-esquerdo Fernando, que sofreu uma entorse de joelho na derrota contra o São Paulo e passará por cirurgia na região.

Veja todas as informações da partida:

ATHLETICO-PR X CORINTHIANS

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data e hora: 24/6/2023, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa-MG)

Onde assistir: TNT Sports, Cazé TV, Prime Video, Rede Furacão e em tempo real no LANCE!

ATHLETICO-PR: Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Vinícius Kauê; Hugo Moura, Erick, Christian, Erick e Canobbio; Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho

Desfalques: Alex Santana (suspenso) e Fernando (lesionado)

Pendurados: Bento, Thiago Heleno e Pablo

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo (Caetano) e Matheus Bidu; Roni, Maycon e Ruan Oliveira; Biro, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Desfalques: Fagner (suspenso); Fausto Vera (trauma no tornozelo direito); Renato Augusto (edema na panturrilha esquerda); Barletta (trauma no joelho direto) e Cantillo (treino parcial com o grupo)

Pendurados: Cássio, Fábio Santos, Bidu e Róger Guedes