Athletico-PR x Alianza Lima: prováveis times, onde assistir e desfalques do jogo pela Libertadores

A última rodada no Grupo G da Libertadores será aberta com o confronto entre Athletico-PR e Alianza Lima, na próxima terça-feira (27), às 19h (de Brasília). O palco do compromisso será o mesmo onde o Furacão obteve a vitória por 1 a 0 contra o Corinthians, pelo Brasileirão: a Ligga Arena.

Neste momento, o ambiente é bastante favorável ao clube da Baixada, sendo o líder da chave, com dez pontos, enquanto a representação peruana tem apenas quatro e está na lanterna.

Tendo seis unidades de vantagem para o atual terceiro colocado, Libertad, os comandados de Wesley Carvalho brigam apenas para assegurar a liderança e, com isso, jogar o embate decisivo das oitavas de final em seus domínios independente do adversário.

Por sua vez, o contexto matemático do Alianza Lima permite apenas que o clube da capital peruana pense em classificação para o mata-mata da Sul-Americana. Algo que o clube obterá se vencer o Athletico e o Libertad for derrotado pelo Atlético-MG no outro jogo do grupo.

ATHLETICO-PR X ALIANZA LIMA

Data e hora: 27 de junho de 2023, às 19h (de Brasília)

Estádio: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Onde assistir: Paramount+. O LANCE! acompanha o duelo em tempo real

ATHLETICO-PR (Técnico: Wesley Carvalho)



Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Khellven, Erick, Fernandinho, Vitor Bueno e Christian; Canobbio e Vitor Roque.

Desfalques: Fernando (lesão no joelho) e Vinícius Kauê (não está inscrito na Libertadores).

ALIANZA LIMA (Técnico: Guillermo Salas)



Angelo Campos, Vílchez, Zambrano, Santiago García e Lagos; Ballón, Jesús Castillo, Cueva e Reyna; Zanelatto y Hernán Barcos.

Desfalques: Andrés Andrade, Benavente, Gabriel Costa, Peruzzi e Sabbag (lesionados).