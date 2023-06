Athletico-PR, para manter base da equipe, tenta resistir investidas por Bento

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 16:33 Compartilhe

Apesar de saber a necessidade de negociar atletas como ponto de fortalecimento do seu orçamento, o Athletico-PR fará um esforço na atual janela de transferências pensando no aspecto esportivo onde o goleiro Bento deve ser o nome que exigirá maior dedicação nesse sentido.

Desde que assumiu a titularidade no gol de Furacão, oportunidade na qual Santos foi negociado com o Flamengo, a rápida consolidação do arqueiro entre os profissionais do arqueiro de 24 anos de idade chama a atenção, em especial, do mercado europeu.

No Velho Continente, o Benfica é o clube que, em seguidas oportunidades, manifestou interesse concreto e já teve ao menos uma proposta formal recentemente recusada pela diretoria do Athletico-PR. A ideia é que os valores cheguem, pelo menos, a dez milhões de euros (R$ 52 milhões, na atual cotação) para que a oferta seja, ao menos, considerada.

O planejamento do clube da Baixada é garantir a manutenção da base do elenco visando uma conquista relevante. Algo que, além do retorno financeiro imediato e do respaldo ao atual trabalho, também naturalmente potencializaria o valor de mercado das peças disponíveis no plantel.

Dentro das quatro linhas, o Furacão joga seu futuro na Libertadores nesta terça-feira (27) onde lutará para sustentar a liderança do Grupo G contra o Alianza Lima. A partida, marcada para às 19h (de Brasília), acontece na Ligga Arena.