Athletico-PR nomeia técnico interino após a demissão de Paulo Turra

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 10:59 Compartilhe

Sem técnico após a demissão de Paulo Turra na última sexta-feira (16), o Athletico-PR anunciou que o até pouco tempo auxiliar, Wesley Carvalho, assume as funções na condição de interino.

Além de Wesley, quem irá compôr a comissão do profissional que está no clube desde o ano passado será Juca Antonello, outra figura que chegou em 2022 ao Furacão.

No caso de Wesley Carvalho, o mesmo passou pela equipe de Aspirantes e também do sub-20 do Athletico-PR antes de ser colocado como auxiliar de Paulo Turra. Em relação a Juca, ele era treinador da equipe sub-20 onde acumulou o positivo retrospecto de 13 vitórias em 20 partidas disputadas.

Por conta das Datas Fifa, o Furacão terá seu próximo desafio na temporada no próximo dia 21 de junho, às 19h (de Brasília), onde irá até o Morumbi para enfrentar o São Paulo. A partida vale pela rodada 11 do Campeonato Brasileiro.

E MAIS: