Athletico-PR conclui venda de Vitor Roque ao Barcelona, e valores superam negociação de Endrick

O atacante Vitor Roque, do Athletico-PR, será reforço do Barcelona. A transação custará cerca de 74 milhões de euros, o equivalente a quase R$ 400 milhões. A venda do atacante superou os valores que envolveram a negociação de Endrick, vendido do Palmeiras ao Real Madrid, e até então a segunda maior da história do futebol sul-americano.

O valor acertado pelas partes inclui 40 milhões de euros fixos (R$ 212 milhões), além de 21 milhões de euros (R$ 111 milhões) por bônus variáveis alcançados por metas esportivas e mais 13 milhões em impostos pagos pelo Barça. As metas englobam número de jogos, gols, títulos e prêmios individuais.,

O Furacão ainda ficará com 20% de uma futura venda ou do pagamento da integral multa que o jovem de 18 anos terá no contrato com o Barcelona. O América-MG, clube formador, tem direito a 15% e os 65% restantes foram cedidos aos culés.

Uma das condições do negócio foi para Vitor Roque permanecer no Athletico-PR até o fim de 2023. No Barcelona, ele terá um contrato válido por seis anos, com multa rescisória na casa de 1 bilhão de euros (R$ 5,3 bilhões), segundo informado inicialmente pelo “Globo Esporte” e confirmado pelo LANCE!.

MAIORES VENDAS

A nível de comparação, Endrick foi vendido por 72 milhões de euros, sendo 25 milhões em bônus e 12 milhões de impostos. Já Neymar saiu do Santos, em 2013, e rumou para o clube catalão por 59 milhões de euros, alegados pelo Barcelona na época. Posteriormente, a Justiça espanhola investigou o caso sob a suspeita de que o valor real do contrato teria sido de 88 milhões de euros, o que recolocaria o camisa 10 da Seleção na primeira posição do ranking.

CARREIRA DE VITOR ROQUE

Ainda nas categorias de base, Roque pulou do América-MG para o Cruzeiro. Pela Raposa, anotou seis gols e 16 jogos. Por menos de 5 milhões de euros, o atacante foi vendido ao Furacão, onde se destacou. Até agora, ele disputou 66 partidas, com 22 gols e nove assistências pela equipe rubro-negra.

Com a Seleção Brasileira, Vitor Roque participou do Sul-Americano Sub-20 neste ano, tendo sido campeão e artilheiro da competição ao lado de Andrey Santos, com seis gols cada um.