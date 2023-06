Até que enfim! São Paulo encaminha empréstimo de lateral ‘encostado’ e criticado pela torcida

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 15:22 Compartilhe

Considerado uma das piores contratações da história do São Paulo, o lateral-direito Orejuela pode, enfim, deixar mais uma vez o Morumbi por empréstimo. O negócio da vez é com o Ceará, que disputa a Série B.

O objetivo da negociação, que segundo o LANCE! apurou não envolve grandes cifras e obrigará ainda o Tricolor a pagar parte dos salários, é ‘amolecer’ o coração do time nordestino e assim conseguir um valor mais acessível por Erick, ponta do Vovô que foi indicado pelo técnico Dorival Júnior.

Orejuela chega a Fortaleza (CE) já na manhã desta quarta-feira (21), onde realiza exames médicos. O jogador permanecerá no clube alvinegro até o fim do ano, com opção de compra e valor previstos. Os valores não foram revelados.

É mais uma tentativa do São Paulo de se livrar do colombiano de 27 anos. Internamente, a avaliação é que Orejuela é o clássico caso de ‘prejuízo certo’. O lateral foi contratado em 2021 por R$ 13,5 milhões, mas não rendeu o esperado. Passou emprestado por Grêmio e Athletico-PR e havia a esperança no início da temporada de que o Tricolor recebesse alguma proposta, o que não aconteceu. Seu vínculo com o Tricolor vai até março de 2025.

Por circunstâncias de acúmulo de contusões, Orejuela acabou ganhando uma inesperada sequência de partidas pela equipe no Campeonato Paulista, com o então treinador Rogério Ceni. Mas o desempenho motivou o clube a buscar alternativas. Primeiro com o retorno de Nathan, que estava emprestado ao Coritiba. Depois com a contratação de Raí Ramos.

Orejuela não entra em campo desde 25 de abril, em duelo contra o Ituano, pela Copa do Brasil. Ao todo neste ano disputou oito jogos.

+ Clique aqui e veja como apostar no Brasileirão

+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

+ Confira os jogos e classificação resultados do Brasileirão-23 na tabela do LANCE!

E MAIS: