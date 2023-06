Ataque x defesa: Flamengo precisa equilibrar setores para buscar consistência na temporada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 6:00 Compartilhe

Vivendo um 2023 instável, o Flamengo tenta se reencontrar na temporada sob o comando de Jorge Sampaoli, mas está ciente das dificuldades a serem enfrentadas durante o processo. Esse cenário de altos e baixos também pode ser traduzido na diferença de performance entre os setores ofensivo e defensivo, que estão em situações conflitantes. O ataque é o melhor do Brasileirão, enquanto a defesa é a sexta pior do torneio nacional.

Com o conhecido poderio do setor ofensivo, povoado por craques como Gabigol, Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro, o Flamengo mantém o desempenho das últimas temporadas e é dono do melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 24 gols marcados. No entanto, se lá na frente o time se destaca positivamente, na defesa, o Rubro-Negro vive mau momento e figura entre uma das piores do torneio nacional, com 17 tentos sofridos.

Neste interím de ataque x defesa, o Flamengo precisaria ter olhar mais carinhoso com o elenco antes de fazer o mapeamento do mercado em busca de contratações. A questão é que o Rubro-Negro procura por reforços, mas ao contrário do que os números demonstram em relação à necessidade de novas peças para o setor defensivo, o Fla mira em jogadores com postura mais ofensiva.

ATAQUE X DEFESA:

Ataque do Flamengo no Brasileirão 2023: 1º lugar: 24 gols

Defesa do Flamengo no Brasileirão 2023: 14º lugar: 17 gols sofridos

O mau momento defensivo do Flamengo, inclusive, foi pauta da entrevista coletiva de Jorge Sampaoli após o jogo contra o Santos, válido pela 12ª rodada do Brasileirão. O treinador assumiu que houve um declínio no desempenho do setor.

– É algo que havia melhorado, mas agora voltou a acontecer. Mas isso é futebol, temos que seguir trabalhando. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar. Somos uma equipe que ainda não está pronta e que muitas vezes não consegue definir. Então temos que trabalhar para que, nos momentos ruins do jogo, quando não tivermos domínio, tenhamos uma fortaleza que evite esse tipo de gol.

REFORÇOS CONFIRMADOS E PRÓXIMOS FOCOS:

As duas contratações já anunciadas pelo Flamengo para a janela de transferências do meio do ano seguem equilíbrio entre os setores, visto que o Rubro-Negro fechou as contratações do goleiro Rossi e do atacante Luiz Araújo. Allan, volante ex-Atlético-MG, também vem para compor o elenco do Fla, mas ainda não foi anunciado.

O outro foco do Flamengo não é surpresa para ninguém: Nicolás De La Cruz, meio-campista do River Plate. A negociação, no entanto, é vista com maior dificuldade e está parada até que o destino do time argentino na Copa Libertadores da América seja definido. Isso porque, caso se classifique, o River pretende descartar a negociação de um jogador com um rival direto na briga pelo troféu.

Por outro lado, o Flamengo não tem movimentações efetivas acerca de possíveis reforços para o setor defensivo. O Rubro-Negro até olha o mercado e estuda a contratação de um zagueiro, mas a posição não é vista como prioridade. O Fla também não olha para a lateral-direita, porque Sampaoli tem grande expectativa no retorno de Matheuzinho, e vê Wesley e Varela como suficientes. Para o lado esquerdo, as opções são ainda mais escassas, visto que o elenco conta apenas com Ayrton Lucas e Filipe Luís. O camisa 16, por sua vez, quase não é mais utilizado no setor pelas condições físicas.

PRÓXIMOS PASSOS:

Em busca da tão sonhada consistência, o Flamengo precisa equilibrar os setores para almejar maiores passos. E já na próxima quarta-feira (28), o Rubro-Negro tem um importantíssimo compromisso pela frente: o jogo contra o Aucas, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será disputada no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).