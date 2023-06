Atacante Rafael Lutkowski recebe sondagens de clubes ingleses

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 14:02 Compartilhe

Após passagem pelo futebol de Portugal e de Luxemburgo, o atacante ítalo-brasileiro Rafael Lutkowski recebeu sondagens de clubes da Inglaterra.

O estafe ainda não quer revelar os nomes, para não atrapalhar as negociações, mas são times de Londres, da primeira e segunda divisão. Com dupla cidadania, Rafael Lutkowski já chegou a ser convocado até para a seleção portuguesa de base.

O atacante de 23 anos está animado com a possibilidade de retornar ao futebol inglês, pois vê o futebol bem desenvolvido e com ótima visibilidade. Na Terra da Rainha, ele atuou no Farnborough, mas foi em Luxemburgo onde o atacante mais se destacou. Com a camisa do Racing Lëtzembuerg, ele conquistou a Copa nacional em 2022 e marcou 18 gols em 30 jogos.

– Seria bom retornar à Inglaterra, mas precisamos acertar os últimos detalhes, ouvir os clubes e tomar a melhor decisão. Estou tranquilo e certo que farei uma boa temporada na Europa – destacou o atacante.

