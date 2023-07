Atacante ex-Fluminense se lesiona em pré-temporada e preocupa Real Betis

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 15/07/2023 - 14:54 Compartilhe

A pré-temporada para o Real Betis não iniciou de forma positiva. No primeiro amistoso, contra o Eintratch Braunschweig, da Alemanha, o brasileiro Luiz Henrique, ex-jogador do Fluminense sofreu uma lesão no ombro e deixou a partida com fortes dores. A partida terminou com derrota dos espanhóis por 3 a 1.

O camisa 11 foi parado após passar por dois marcadores e, em uma entrada mais forte, caiu no campo com o peso do corpo sob os ombros e precisou ser retirado pela equipe médica do clube, sendo substituído. Segundo os médicos do Betis, Luiz Henrique sofreu um entorse acromioclavicular, mas novos exames serão realizados em Sevilha.

+ Veja os 20 melhores jogadores do Brasileirão no século 21 segundo o ChatGPT

A lesão, que ocorre com quedas, é uma ruptura ou distensão dos ligamentos do ombro. O clube não informou o grau e o tempo de recuperação para retornar aos gramados. O jogador está no Real Betis desde 2022, quando deixou o Fluminense rumo à Europa. Na última temporada, Luiz Henrique disputou 43 jogos e marcou apenas três e sete assistências.