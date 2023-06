Atacante da Série A saca arma de brinquedo para fugir de trote em treino; veja

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 21:25 Compartilhe

O atacante Aloísio “Boi Bandido”, do América-MG, fugiu de um trote no treino de uma forma inusitada, nesta terça-feira. O jogador, que fez aniversário na última segunda-feira, iria receber alguns tapas dos companheiros, mas sacou uma arma de brinquedo e escapou da zoação dos colegas. A maioria dos atletas correu após o centroavante apontar o objeto para cima durante o treino. Veja no vídeo acima:Aloisio apontou arma de brinquedo para os colegas para fugir de trote (Foto: Reprodução)

