Astro do Manchester City recebe proposta astronômica da Arábia Saudita, diz site

19/06/2023 - 13:38

O meia-atacante Bernardo Silva, do Manchester City, recebeu uma proposta lucrativa para deixar o clube inglês para se juntar ao futebol da Arábia Saudita, segundo o portal “The Athletic”. Representantes sauditas negociam diretamente com Jorge Mendes, empresário do jogador de 28 anos, mas ainda de acordo com a publicação, a tendência é que o português rejeite a oferta.

Bernardo Silva também está na mira de Paris Saint-Germain e Barcelona; os catalães já haviam tentado sua contratação no início da temporada 2022/23, enquanto o PSG fará um esforço maior a partir da próxima janela de transferências para contar com os serviços do meia-atacante português.

O futuro de Bernardo Silva no Manchester City ainda é uma incógnita. O atleta provou ser uma peça fundamental na equipe comandada por Pep Guardiola, com seus sete gols marcados e oito assistências em 55 partidas contabilizando todas as competições. Seu contrato com o clube inglês é válido até 2025.Bernardo Silva entra na mira de clubes sauditas (Foto: OLI SCARFF / AFP)

Quatro clubes da Arábia Saudita serão administrados financeiramente pelo PIF (Fundo de Investimentos Públicos do país), Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal e Al Nassr, que são justamente as equipes sauditas que mais vêm se reforçando para a próxima temporada. O movimento começou com a chegada de Cristiano Ronaldo em janeiro e aumentou com as contratações de Karim Benzema, N’Golo Kanté e, em breve, Rúben Neves.

