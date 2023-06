Astro da NBA, Jimmy Butler visita o Flamengo, e Gabigol promete ida do americano ao Maracanã

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 13:00 Compartilhe

Principal astro do Miami Heat, vice-campeão da NBA na última temporada, Jimmy Butler escolheu o Rio de Janeiro para passar férias. Nesta terça-feira (20), o jogador de basquete visitou o Ninho do Urubu e gravou vídeos para o perfil oficial do Flamengo. Em um deles, o ala-armador aprendeu a falar “olá, nação”.

– E aí, galera. Jimmy Butler na área, estou aqui para marcar uns gols, com várias pessoas diferentes. Estou aqui, vejo todos vocês em breve. Vai, Flamengo – falou o craque.

O norte-americano ainda recebeu uma mensagem de Gabigol. Butler publicou nas redes sociais uma bandeira do Brasil e recebeu uma resposta de Gabigol falando que o astro “sabia onde encontrá-lo”. Pouco antes do atleta chegar ao Ninho, Gabi avisou que ele estaria lá em breve e prometeu que Jimmy também iria ao Maracanã.

Apaixonado por futebol e amigo de Neymar, Butler já falou sobre o carinho pelo Flamengo em outras ocasiões. O astro falou, inclusive, que gostaria de jogar no clube um dia. Durante viagem no fim do ano passado, Gabigol encontrou o craque em viagem aos Estados Unidos e entregou uma camisa do Rubro-Negro como presente.

Veja abaixo as postagens do Flamengo e de Gabigol nas redes sociais.

The man himself ???? pic.twitter.com/368WeTTN8M— Flamengo (@Flamengo_en) June 20, 2023

Olá, Nação! ???? @JimmyButler #VamosFlamengo pic.twitter.com/8K6eH6rMx9— Flamengo (@Flamengo) June 20, 2023

Já sabe onde me encontrar ❤️???? https://t.co/QHV98xlnpu— Gabriel Barbosa (@gabigol) June 20, 2023

Jaja ele vai conhecer… Mas, daqui a pouco ele tá aqui no Ninho ???? https://t.co/aHJh97gkYf— Gabriel Barbosa (@gabigol) June 20, 2023

