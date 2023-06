ASSINA, ESCOLHIDO! LANCE! CRIA ABAIXO-ASSINADO PARA O ‘FICO’ DE LUIS CASTRO NO BOTAFOGO

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 12:11 Compartilhe

Cobiçado pelo mundo árabe, o técnico Luis Castro vive o ‘Dia D’ no Botafogo. O português tem uma proposta milionária do Al Nassr em mãos, e o convite direto de Cristiano Ronaldo para treinar a equipe saudita. Nesta terça-feira, o treinador deve ser reunir com John Textor para bater o martelo em relação ao futuro no clube.

Neste cenário, o Lance! resolveu colaborar com a campanha dos botafoguenses e criou um abaixo assinado para a permanência do português no Glorioso. Para participar da ação, ASSINE AQUI!

Cabe destacar que, na última segunda-feira (26), a torcida do Botafogo mobilizou uma campanha pela permanência do português nas redes sociais. A #FicaLuisCastro entrou nos assuntos mais comentados do Twitter, devido à campanha irretocável do Alvinegro no Campeonato Brasileiro.

Em 12 jogos, o Botafogo de Luis Castro venceu 10 e perdeu apenas dois. São 30 pontos conquistados em 36 possíveis, e a liderança isolada do torneio nacional. O Alvinegro, inclusive, tem uma vantagem de sete pontos para o Grêmio, segundo colocado na tabela, com 23.