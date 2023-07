!Assim fica difícil! São Paulo tem mais um interessado em Nikão, mas jogador não quer deixar Cruzeiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 16:20 Compartilhe

Qual o futuro do meia Nikão? Faltando 12 dias para o fechamento da janela, talvez nem o próprio jogado saiba. Emprestado pelo São Paulo ao Cruzeiro, onde perdeu espaço completamente, as conversas internas tentam encontrar um destino ao atleta. Mas nada vem avançando. O destino da vez recusado pelo ex-camisa 10 tricolor é o Vitória, que está na Série B e teria demonstrado interesse. Porém mais uma vez a coisa não avançou.

O LANCE! apurou que o clube baiano sondou com o São Paulo a situação de Nikão. A conversa avançou até o Cruzeiro, que não tem mais interesse na permanência do jogador. Mas o mesmo, assim como tinha feito ante uma oferta do Coritiba, declinou. Quer continuar em Belo Horizonte (MG) até o fim do empréstimo, em dezembro. Situação que tricolores e celestes tentam remediar.

Qual a justificativa pela decisão do meia-atacante? Segundo apurado pela reportagem, há certa resistência de Nikão em abrir mão de mais uma parte do seu salário. Ao trocar o Morumbi pela Toca da Raposa, em janeiro, para respirar novos ares o jogador já havia aceitado uma redução dos vencimentos. Somente dessa forma para que o Cruzeiro pagasse integralmente, livrando o São Paulo temporariamente de qualquer responsabilidade financeira com ele.

Os mineiros já comunicaram a diretoria tricolor que não estão dispostos a pagar qualquer porcentagem de um contrato de Nikão com outro clube. Ou seja, em miúdos ao clube do Morumbi a permanência do meia na Raposa também é interessante. Já que nenhuma das sondagens recebidas para um empréstimo previa um acordo semelhante ao atual. Por isso também não há grande agitação pelo São Paulo em tentar uma negociação.

O L! já havia revelado que Nikão está fora dos planos do técnico cruzeirense Pepa para o restante da temporada. O jogador já não é relacionado há quatro partidas e o clube celeste até planeja sua devolução ao São Paulo, situação já descartada pelos lados do Morumbi. O Coritiba foi um dos interessados, mas o meia não quis atuar em um rival do Athletico, clube onde é ídolo e tem grande simpatia.

Ao todo, com a camisa 10 do Cruzeiro, o jogador fez 15 partidas e marcou apenas dois gols, ambos pelo Campeonato Mineiro. Nikão tem contrato com o São Paulo até o final de 2024.

