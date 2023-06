Assessor de Vini Jr diz que segurança ironizou acusação de racismo: ‘Estou tremendo de medo’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 11:50 Compartilhe

Um assessor de Vini Jr relatou que a denuncia de racismo contra Felipe Silveira, de 27 anos, foi tratada com ironia pelos seguranças do Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha. O amigo do jogador da Seleção Brasileira prestou queixa na polícia do país europeu.

Em relato ao “Uol”, um assessor disse que um dos seguranças afirmou que estava “morrendo de medo” da denúncia. O segurança nega as acusações, mas testemunhas afirmam que o homem realmente carregava uma banana. O caso bombou na internet brasileira e virou motivo de criticas à CBF que tem como lema “Com Racismo Não Tem Jogo”.

+ Lance! estreia nova marca e se reposiciona no mercado de mídia esportiva

O repórter Eric Faria, da TV Globo, afirmou que presenciou a situação e deu um depoimento no inicio da transmissão sobre a situação.

– Eu por acaso estava ao lado da cantina e consegui flagra com meu telefone. Nesse momento o staff do Vini Jr resolver denunciar e chamar a policia. Do lado da roleta por onde passa os torcedores há câmeras e elas serão analisadas – diz Eric, que afirmou que um segurança tentou ainda impedi-lo de fazer imagens.

O jogo marcado na Espanha, local onde Vini Jr sofre recorrentes ofensas racistas, foi repleto de mensagens contra o racismo. A Seleção, inclusive, joga pela primeira ve em sua história com uma camisa inteiramente preta. Vini Jr, principal referência da Seleção nessa luta, carrega a camisa 10.

E MAIS: