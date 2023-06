Às vésperas de jogo contra o Cruzeiro, São Paulo viaja com novidades para Belo Horizonte

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 16:15 Compartilhe

O São Paulo encerrou a preparação para encara o Cruzeiro, em duelo que será disputado neste sábado (24), às 21h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O Tricolor busca a vitória para entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe está na 7ª colocação, com 18 pontos conquistados em 11 rodadas. O técnico Dorival Júnior terá novidades para a partida.

Jandrei (recuperado de uma fratura), Pablo Maia (voltando de suspensão) e Arboleda (estava na seleção do Equador) voltam e viajam com a delegação para a capital mineira. O treinamento começou com um vídeo. Dorival Júnior e sua comissão comandaram um trabalho tático posicional e um ensaio de bolas paradas. Houve ainda um trabalho técnico em espaço reduzido. Apesar dos retornos, Dorival terá alguns desfalques para a partida.

O zagueiro Diego Costa, que sofreu um trauma na coxa direita durante a vitória sobre o Athletico Paranaense, permanecerá em São Paulo realizando tratamento. O volante Gabriel Neves recebeu o terceiro amarelo e está suspenso. Michel Araújo, depois de cumprir suspensão imposta pelo STJD, não viajou devido a uma lesão na panturrilha. Sendo assim, um provável São Paulo tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio; Pablo Maia, Luan e Rodrigo Nestor; Alisson (Wellington Rato), Luciano e Calleri.

Será o primeiro jogo do São Paulo diante do Cruzeiro desde 2019. Na ocasião, a Raposa levou a melhor e venceu por 1 a 0. Nas últimas cinco partidas, no entanto, quem leva a vantagem é o Tricolor. São três vitórias e um empate para o clube do Morumbi.