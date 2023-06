Às vésperas de encerrar carreira, Joel Carli faz seu último treino como jogador do Botafogo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 18:05 Compartilhe

O encerramento da preparação do Botafogo para o confronto com o Magallanes teve um gosto de despedida. Nesta quarta-feira (28), Joel Carli realizou seu último treino como jogador profissional no Espaço Lonier, CT do clube, ao lado do restante do elenco.

Carli está relacionado para o confronto válido pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira (29), naqueles que serão seus últimos passos como jogador de futebol. Seu contrato acaba no fim do mês.

A atividade foi marcada por homenagens e aplausos ao defensor, que é uma das referências nos bastidores do clube e entrou para a história do Botafogo. Carli é o segundo jogador estrangeiro a disputar mais partidas com a camisa alvinegra.

Mesmo depois de penduras as chuteiras, Joel Carli seguirá no Glorioso, como diretor das categorias de base do clube. Sua última partida será contra o Magallanes, mas o tom não será festivo para os botafoguenses, uma vez que a equipe ainda trava disputa com a LDU pela primeira colocação do Grupo A.

O defensor deve ser homenageado antes de a bola rolar. No entanto, ainda não há definição se o jogador de 36 anos estará em campo.