As primeiras escolhas de Draft mais altas na história da NBA

OS MAIS ALTOS – Na última quinta-feira, o francês Victor Wembanyama iniciou sua trajetória como jogador da NBA. Ao ser selecionado pelo San Antonio Spurs, entrou para a lista de jogadores mais altos em primeiras escolhas de Draft. Pensando nisso, o Jumper Brasil traz os outros nomes a seguir!

DEANDRE AYTON (2.13 metros) – Primeira escolha do recrutamento de 2018 pelo Phoenix Suns. O pivô foi fundamental na corrida até o vice-campeonato da franquia em 2021, Ayton passa a sensação de muito bom, mas também de pouco esforço em alguns momentos. Hoje é um nome quente no mercado de Phoenix, e segue tentando se afirmar. Paga alto por ter sido escolhido antes de Luka Doncic.

KARL ANTHONY-TOWNS (2.13 metros) – Primeira escolha do recrutamento de 2015 pelo Minnesota Timberwolves. Ofensivamente fantástico, Towns chegou cheio de potencial para ser o substituto de Kevin Garnett, em uma equipe já cheia de potencial jovem. Entre criticas defensivas e de esforço, o pivô ainda não conseguiu vencer uma única série de playoffs na carreira e é questionado atualmente em Minneapolis.

GREG ODEN (2.13 metros) – Primeira escolha do recrutamento de 2007 pelo Portland Trail-Blazers. O potencial de Oden era enlouquecedor, em uma NBA onde pivôs ainda estavam a frente, fazendo-o ser selecionado a frente de Kevin Durant. Entre várias lesões terríveis no joelho esquerdo, Oden só jogou 105 jogos na carreira. É considerado um dos maiores fracassos da história do Draft.

ANDREA BARGNANI (2.13 metros) – Primeira escolha do recrutamento em 2006 pelo Toronto Raptors. Bargani é o primeiro europeu a ser a mais alta escolha do draft. Comparado a Dirk Nowitzki pelo jogo moderno como atirador triplo sendo ala-pivô, sofreu com lesões, tendo uma queda de produção grande após os primeiros cinco anos no Canadá. Era a dupla de Chris Bosh no Raptors do final dos anos 2000.

ANDREW BOGUT (2.13 metros) – Primeira escolha do recrutamento de 2005 pelo Milwaukee Bucks. Bogut é um marco para o basquete australiano. Abriu caminhos para novos jogadores do país na liga, apesar de não ter sido necessariamente brilhante. No entanto, conquistou boas marcas: All-NBA em 2010, All-Defense pelo Warriors, além de um título, em 2015. Selecionado a frente de Chris Paul e Deron Williams.

MICHAEL OLOWOKANDI (2.13 metros) – Primeira escolha do recrutamento de 1998 pelo Los Angeles Clippers. O nigeriano é um símbolo do azar histórico do Clippers. Um fenômeno físico com um potencial absurdo defensivo. Olowokandi nunca viu a carreira deslanchar devido a várias graves lesões nas costas e nos joelhos. Jogou em 287 jogos nos quatro primeiros anos da carreira e 213 nos últimos seis.

BRAD DAUGHERTY (2.13 metros) – Primeira escolha do recrutamento de 1986 pelo Cleveland Cavaliers. Daugherty não era um talento geracional, mas tinha características bem únicas. Pivô com quase quatro assistências por jogo e produções de 20-10 constantes, viu sua carreira ser encurtada por uma série de lesões nas costas. Fez uma parceria marcante com o armador Mark Price na época.

PATRICK EWING (2.13 metros) – Primeira escolha do recrutamento de 1985 pelo New York Knicks. O maior "problema" de Ewing talvez tenha sido jogar mesma época que Michael Jordan e Hakeem Olajuwon. Pivô completo, mas com um toque a mais de coragem na luta por um titulo que não viria, mesmo com duas disputas de Finais. Mas encantou o Madison Square Garden em 15 anos pelo Knicks.

HAKEEM OLAJUWON (2.13 metros) – Primeira escolha do recrutamento de 1984 pelo Houston Rockets. Talvez nenhum pivô na história tenha reunido recursos tão abundantes quanto Hakeem. Ele foi escolhido antes de Michael Jordan naquele ano, mas nunca foi considerado um erro. Bicampeão em 1994 e 1995, em algumas das corridas mais marcantes e difíceis para um campeonato. Olajuwon foi gênio.

JOE BARRY CARROLL (2.13 metros) – Primeira escolha do recrutamento de 1980 pelo Golden State Warriors. Carroll não foi necessariamente um mal pivô, mas a expectativa juntamente com o que o Warriors precisou abrir mão para obtê-lo, assombrou Golden State por muito tempo. Robert Parish e Kevin McHale (calouro) foram trocados para o Celtics em troca de Carroll. Sólido contribuinte mas que nunca virou estrela.

SHAQUILLE O’NEAL (2.16 metros) – Primeira escolha do recrutamento de 1992 pelo Orlando Magic. Uma estrela dentro e fora das quadras, Shaq é para muitos o pivô mais dominante da história do jogo. Um impacto tão brutal que modificou regras na NBA. Força física absoluta e um jogador mais técnico do que muitos pensam, foi tricampeão da NBA com o Lakers e venceu a liga no Miami Heat, além de um MVP em 2000. Deixou Orlando após o contrato de calouro por se sentir desvalorizado.

DAVID ROBINSON (2.16 metros) – Primeira escolha do recrutamento de 1965 pelo San Antonio Spurs. O almirante foi um dos melhores pivôs da história da NBA. Defensor implacável, ótimos recursos ofensivos, uma máquina que podia produzir até quádruplos duplos tamanho era seu impacto em uma quadra. Bicampeão com Tim Duncan, e MVP da liga em 1995.

KAREEM ABDUL-JABBAR (2.18 metros) – Primeira escolha do recrutamento de 1969 pelo Milwaukee Bucks. Maiores apresentações não são necessárias ao grande Kareem. Seis vezes campeão, seis vezes MVP, até temporada passada o maior pontuador da história do jogo. O detalhe é que jogou somente por seis anos no Wisconsin, sendo trocado para o Los Angeles Lakers, onde marcou época com Magic Johnson.

VICTOR WEMBANYAMA (2.26 metros) – Primeira escolha do recrutamento de 2023 pelo San Antonio Spurs. O francês chega a NBA como um dos jogadores com maior expectativas da história do jogo. Uma reunião bizarra de recursos, aliada a uma altura descomunal e grande jogo defensivo. A única coisa que pode lhe atrapalhar é uma eventual não adaptação física, como os exemplos a sua frente mostram.

RALPH SAMPSON (2.24 metros) – Primeira escolha do recrutamento de 1983 pelo Houston Rockets. Ralph Sampson foi outro jogador afetado por lesões. Ele jogou em 243 jogos em seus primeiros três anos em Houston, chegando a jogar ao lado do jovem Hakeem Olajuwon, formando as torres gêmeas de Houston. Esteve em somente 213 jogos nos últimos sete anos, com problemas no joelho.

YAO MING (2.29 metros) – Primeira escolha do recrutamento de 2002 pelo Houston Rockets, Yao Ming foi um marco para a NBA. É o sexto jogador mais alto da história da liga, e o mais alto como primeira escolha em Draft. Ming foi um ótimo pivô que só não venceu campeonatos em Houston pelos problemas físicos de um corpo tão grande. Marco para a popularidade no jogo na China, um ídolo absoluto do país.