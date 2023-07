Artilheiro sub-20 do Vasco pode ser solução caseira no ataque da equipe profissional

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/07/2023 - 17:03 Compartilhe

O atacante Juan Bezerra, artilheiro e campeão Carioca sub-20, deve ser integrado ao elenco principal do Vasco. A cria da base surge como uma das alternativas para o ataque cruz-maltino na sequência do Campeonato Brasileiro.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, Juan Bezerra está em fase de transição. Especialmente nesta semana, o atacante não treinou devido a problemas familiares.

Desde os 4 anos de idade no Vasco, a cria da base foi um dos destaques do elenco na competição estadual da categoria, sendo artilheiro com 10 gols. O jogador quase saiu do clube na temporada passada quando teve proposta da Ucrânia, mas a guerra impediu o negócio.

No último sábado (15), o Vasco venceu o clássico diante Flamengo por 1 a 0 no tempo regulamentar. A decisão foi para os pênaltis e o Cruz-Maltino levou e, por 5 a 4 nas penalidades, o Cruz-Maltino levantou o troféu Carioca sub-20.