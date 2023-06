Artilheiro do Brasileirão, Tiquinho Soares já teve seu nome ventilado nos corredores do Palmeiras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 14:48 Compartilhe

O Palmeiras foi derrotado no domingo (25), pelo Botafogo, por 1 a 0, no Allianz Parque, com direito a gol de Tiquinho Soares. O atacante botafoguense é o artilheiro do Brasileirão com 10 bolas na rede e já teve seu nome ventilado nos corredores da Academia de Futebol há cerca de dois anos, mas em momento algum esses ventos apontaram para uma negociação real.

Em 2021, Tiquinho estava em litígio com o Tianjin Teda, da China, e teria sido oferecido a alguns clubes do futebol brasileiro de olho em um retorno ao seu país natal. Na época, sua assessoria de imprensa chegou a dizer que o jogador foi sondado pelo Verdão, pelo Corinthians e pelo São Paulo.

Segundo apurou o Lance!, de fato intermediários apresentaram uma lista de nomes de centroavantes ao Palmeiras naquela época, entre eles o de Tiquinho Soares, que estava mantendo a forma física em João Pessoa. O clube, porém, como sempre tem feito em ocasiões assim, estudou os nomes apresentados, mas nenhum deles foi em frente.

De acordo com o que soube a reportagem, nem se chegou a conversar especificamente sobre a vinda ou não de Tiquinho Soares, apenas ele estava em uma lista de nomes que não foram considerados naquele momento. Não houve negociação ou recusa de uma parte e de outra.

Alguns meses depois, o atacante conseguiu deixar seu clube na China e fechou sua ida para o Olympiacos-GRE, onde permaneceu por uma temporada até assinar com o Botafogo em 2022 e se firmar como um dos principais goleadores do país.