Arsenal anuncia Declan Rice e volante se torna o jogador inglês mais caro da história: ‘É um privilégio absoluto’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 15/07/2023 - 18:36 Compartilhe

Novos ares para Declan Rice. Após o West Ham oficializar a saída, o Arsenal anunciou, neste sábado (15), a contratação do jovem britânico de 24 anos. Por 105 milhões de libras (cerca de R$660 milhões), o volante se tornou o jogador inglês mais caro da história. Os Gunners não divulgaram o tempo de contrato, mas falam em um longo vínculo que, para a imprensa inglesa, é válido até junho de 2028.

– Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente a todos os torcedores do Arsenal pelo apoio até agora. Tem sido esmagador – tem havido muita coisa acontecendo, muita especulação por meses. Mas, obviamente, como jogador, você quer resolver as coisas o mais rápido possível, então está resolvido – disse o novo reforço.

+ Reforço do Aston Villa vira piada na web; veja nomes de esportistas com duplo sentido

– Só quero dizer que é um privilégio absoluto fazer parte do Arsenal Football Club. A história e os jogadores que aqui passaram falam por si. E agora que entrei, temos algumas outras contratações também, estamos procurando levar o Arsenal de volta ao grande momento, de volta às vitórias – completou.

Declan Rice se destacou na última temporada e se tornou capitão dos Hammers, alcançando, inclusive, o título da Conference League, junto com o brasileiro Lucas Paquetá. Por lá, marcou 15 gols e 12 assistências em 245 partidas, em um total de cinco temporadas. No final de 2022, o jogador disputou a primeira Copa do Mundo, sendo titular em todas as cinco partidas e atuando os 90 minutos em quatro delas.

– Estamos muito felizes por Declan se juntar a nós. Ele é um jogador com uma habilidade tremenda, que vem atuando em alto nível na Premier League e na Inglaterra há várias temporadas. Declan está trazendo qualidade indiscutível para o clube e é um talento excepcional que tem potencial para ter muito sucesso aqui – declarou Mikel Arteta, treinador do Arsenal.