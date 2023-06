Arrascaeta, Ganso, Pedro Raul e Victor Cuesta se reúnem para jogo de sinuca em ação publicitária

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 0:02 Compartilhe

Em ação publicitária da cerveja Brahma, os jogadores De Arrascaeta, do Flamengo, Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, Pedro Raul, do Vasco, e Victor Cuesta, do Botafogo, se juntaram para uma partida de sinuca.

Em imagem divulgada pela marca, os atletas disputam a partida em meio a uma série de referências históricas do futebol carioca espalhadas pelo cenário.

O encontro levou um pouquinho da rivalidade dos campos para o bar, mas, dessa vez, com descontração. A iniciativa foi aprovada pelos atletas, que aproveitaram o momento de confraternização fora das quatro linhas.

– Foi bem legal participar desse projeto, que conseguiu reunir um jogador de cada time. Assim, pudemos trocar uma ideia com mais calma, sem a correria dos jogos – destacou Ganso.

Meia do Flamengo — que acabou vice-campeão carioca para o Fluminense de Ganso, mas eliminou o rival na Copa do Brasil —, Arrascaeta disse compartilhar a sensação do companheiro de profissão.

– Foi uma resenha boa de participar. Fico muito honrado de estar aqui como representante do Flamengo – afirmou.

Pedro Raul, assim como o rival Arrascaeta, também destacou o orgulho de ser a imagem do seu time na iniciativa da ação.

– Fico muito feliz em representar o Vasco nessa campanha. Com certeza, a galera vai curtir o lançamento – frisou.

Por fim, Victor Cuesta não deixou passar o capricho da produção, cheia de referências à história do futebol carioca, para encantar os torcedores mais atentos.

– Gostei muito de tudo da campanha. Aqui, na gravação, tinha referências históricas do Botafogo e dos demais clubes. A Brahma caprichou – elogiou o zagueiro.

Diretor da Brahma, Maurício Landi destacou a longa relação entre a marca e o futebol carioca e celebrou o sucesso da ação.

– Esse projeto não poderia ser mais a cara da Brahma, mostrando que as combinações mais surpreendentes podem ser as mais incríveis. E, além disso, brinca com um universo pelo qual somos completamente apaixonados – finalizou.