Arda Güler é anunciado pelo Real Madrid e deixa intenções claras: ‘Vou jogar e ponto final’

07/07/2023 - 9:29

Em evento realizado nas instalações de Valdebebas, o Real Madrid realizou a apresentação oficial da promessa turca Arda Güler, de apenas 18 anos. O jovem meio-campista foi contratado junto ao Fenerbahce, em transação que custou 20 milhões de euros aos cofres merengues, e chegou afirmando que não quer saber de empréstimos a outros clubes e vem para jogar já pelo profissional.

– Quando a diretoria entrou em contato comigo, me assegurou uma coisa: vou jogar e ponto final. Sair emprestado a outros clubes não está nos meus planos. Houve muitos clubes que demonstraram interesse e mantivemos contato com alguns, mas quando o Real chegou dizendo que eu poderia jogar, o resto das ofertas perderam valor. Este é o melhor clube do mundo e não precisaram falar mais nada para me convencer – disse o jogador.

Güler se destacou com a 10 do Fenerbahce de Jorge Jesus, treinador ex-Flamengo e que agora está no Al-Hilal. Na última temporada, o atleta e o comandante foram campeões da Copa da Turquia, em vitória sobre o Istambul Basaksehir por 2 a 0 na final. O turco, porém, sabe que a concorrência será pesada por uma titularidade.

– Há muitos jogadores bons neste elenco. Estou preparado para competir e sei que vou conquistar minha posição, vou dar tudo para ganhar meu posto neste clube. Quero continuar jogando aqui e se me derem oportunidade de jogar, vou aproveitar. Outra possibilidade além desta não entra nos meus planos. Me ofereceram jogar e vou jogar – afirmou Arda.

Somando sua chegada, o Real já se reforçou com seis peças. Além do retorno de empréstimos de Brahim Díaz e Antonio Blanco, a primeira aquisição foi o atacante Joselu, cedido por uma temporada pelo Espanyol. Logo depois, o lateral-esquerdo Fran García chegou por 5 milhões de euros junto ao Rayo Vallecano e a principal contratação, depois de uma grande novela, ficou por conta de Jude Bellingham, meia inglês do Borussia Dortmund, que custou 120 milhões de euros.