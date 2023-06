Arábia Saudita: Rúben Neves se aproxima do Al-Hilal e Chelsea encaminha saída de três jogadores para o Oriente Médio

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 8:19 Compartilhe

A Arábia Saudita tem se movimentado no mercado mundial e feito movimentos ousados para reforçar sua liga nacional. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o próximo nome a migrar do alto escalão europeu para o Oriente Médio é o de Rúben Neves, meia do Wolverhampton, que chegou a um acordo com o Al-Hilal.

O português custará aos cofres sauditas cerca de 55 milhões de euros – o equivalente a 290 milhões de reais -, assinando um contrato válido até junho de 2026. Os testes médicos iniciais já foram realizados e espera-se que o anúncio oficial seja feito pelo clube ainda nesta semana. Neves chegou a iniciar conversas com o Barcelona, mas optou pelo mundo árabe e reforça o Al-Hilal de Michael e Cuéllar, dupla ex-Flamengo.

Além de Rúben Neves, outros jogadores devem deixar a Premier League e seguir caminho para a Arábia. O Chelsea, por exemplo, deve enxugar seu vasto elenco e se desfazer de quatro jogadores. N’Golo Kanté já assinou contrato com o Al-Ittihad, de Benzema, e ficará no país pelo menos até junho de 2027. O francês esteve próximo de uma renovação com o Chelsea em março, mas um novo problema físico e a proposta rentável saudita fizeram as duas partes mudarem a abordagem quanto ao futuro.

Al Hilal and Wolves have completed the agreement for Rubén Neves to join the Saudi club on €55m fee — with just 1 year left on his contract at Wolves. ????????

Personal terms being finalised then the deal will be sealed.

???? Al Hilal also hope to get Kalidou Koulibaly deal done. #CFC pic.twitter.com/xKJ7UvNS3J— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2023

Outros três atletas dos Blues chegaram a acordos verbais e devem partir para a fase final das negociações, envolvendo as assinaturas de contrato e os testes físicos. Koulibaly, que chegou a Londres no começo de 2022-23, ainda tem mais três anos de contrato com o Chelsea, mas tem o Al-Hilal como provável futuro. O goleiro Mendy já tem acerto de termos com o Al-Ahli e o marroquino Hakim Ziyech deve se juntar a Cristiano Ronaldo no Al-Nassr.

A Federação de Futebol da Arábia Saudita tem viabilizado a contratação de referências do futebol mundial nesta janela. A intenção é fortalecer a liga nacional, aumentar a visibilidade e receber apoio na candidatura ao posto de país-sede da Copa do Mundo de 2030. Outros nomes como Neymar, Aubameyang, Morata e Verratti também foram ligados ao Oriente Médio, mas ainda não há nada concreto.

