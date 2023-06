Arábia Saudita retira sua candidatura para sediar Copa do Mundo de 2030

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 16:26 Compartilhe

A Arábia Saudita confirmou, por meio do chanceler Faisal bin Farhan Al Saud, que retirou sua candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030, segundo apuração do jornal espanhol “Marca”. O Ministro de Relações Exteriores saudita comunicou a desistência para Grécia e Egito, com quem pretendia fazer uma candidatura conjunta para sediar o Mundial.

Até o momento, apenas duas candidaturas seguem oficializadas para a Copa do Mundo de 2030, ambas são conjuntas: Espanha-Portugal-Marrocos e Argentina-Uruguai-Paraguai-Chile. A eleição da sede será realizada em setembro de 2024.

A decisão surpreende, dados os elevados investimentos da Arábia Saudita, por meio do PIF (Fundo de Investimentos Públicos), em contratações de peso para os quatro principais clubes do país: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Ittihad.