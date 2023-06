Aproveitamento do Fluminense cai de forma assustadora quando Marcelo não entra em campo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 15:46 Compartilhe

No duelo contra o Atlético-MG, a ausência de Marcelo foi uma surpresa de última hora na equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz. Por conta de uma gastroenterite viral, o jogador desfalcou o Tricolor pela 12ª vez desde que fez sua reestreia.

+ Confira a classificação do Brasileirão

Desde sua chegada após um longo período na Europa, o lateral-esquerdo participou de apenas nove jogos com a camisa do Fluminense, onde conquistou sete vitórias e dois empates. Além de estar invicto dentro de campo, seu time possui um aproveitamento de 85,1% com sua presença em campo.

Nessa amostra, que inclui três partidas de Libertadores, três de Brasileirão, dois clássicos contra o Flamengo e um duelo contra o Paysandu, pela Copa do Brasil, o Flu marcou 21 gols e sofreu apenas quatro. Inclusive, Marcelo foi responsável por estufar as redes no seu segundo jogo na histórica vitória sobre o Rubro-Negro por 4 a 1 na decisão do Campeonato Carioca.

Sem Marcelo, o aproveitamento do Fluminense cai para 38,8% e uma eliminação da Copa do Brasil na conta. Além disso, o time comandado por Fernando Diniz marcou apenas 15 gols (um número menor em relação ao período com o Marcelo em campo, mas em 12 jogos), enquanto sofreu 16 tentos.

A má fase do Fluminense não está relacionada de forma única e exclusivamente a ausência de Marcelo nos últimos jogos. O elenco vem sofrendo com diversos problemas, como as lesões de longo prazo de Alexsander e Jorge, o afastamento de Vitor Mendes por envolvimento ilegal em apostas esportivas e outros problemas pontuais, como já houve com Keno, Ganso, Felipe Melo e Manoel, que está suspenso provisoriamente pela Conmebol.

Ainda assim, Marcelo faz muita falta, pois é difícil encontrar um jogador com a qualidade técnica do lateral-esquerdo no futebol brasileiro. O atleta já demonstrou versatilidade, atuando tanto pela ala canhota, como pelo meio de campo, principalmente com a presença de Alexsander na equipe.

O Fluminense espera contar com seu principal reforço na temporada no duelo contra o Bahia, que acontecerá no sábado (24), no Maracanã. Com o atleta, o Tricolor das Laranjeiras espera espantar a má fase que vem perseguindo o time nos últimos jogos.