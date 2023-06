Apresentadora corrobora desabafo de Felipe Melo após empate: ‘Não é motivo para vaia’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 23:41 Compartilhe

O Fluminense se classificou para as oitavas de final da Libertadores ao empatar com o Sporting Cristal em 1 a 1. Após o resultado no Maracanã, alguns torcedores vaiaram a equipe, o que foi motivo de desabafo de Felipe na entrevista após o jogo. A apresentadora Alê Xavier, do Paramount+, concordou com o discurso do volante.

– Classificamos em primeiro. Não sei o que querem, poxa. Não creio que o torcedor esteja chateado, porque o Fluminense pegou o grupo da morte, de boas equipes e o Fluminense soube passar. Nós passamos em primeiro no grupo que tem quiçá o melhor time do continente, que tem um time que não é fácil de jogar, como o The Strongest, que tem essa equipe bem treinada pelo TIago Nunes – disse Felipe Melo.

– Concordo com o desabafo de Felipe Melo. Não acho que seja motivo para vaias. A gente sabia que o grupo do Fluminense era um dos mais difíceis da Libertadores. O Fluminense pode não estar jogando o que jogou nos três primeiros jogos de ida, mas classificou em primeiro – analisou Alê Xavier.

O Fluminense saiu na frente nesta terça-feira, com gol de Germán Cano, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Mesmo sem a vitória, o Tricolor assegurou a primeira posição do grupo, com 10 pontos, mesma pontuação do River Plate, que tem saldo de gols menor que o do clube carioca.

