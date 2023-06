Apresentador elogia Tiquinho Soares após gol no Palmeiras: ‘Melhor centroavante brasileiro’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 17:55 Compartilhe

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, o atacante Tiquinho Soares alcançou seu décimo gol na competição neste domingo, ao abrir o placar contra o Palmeiras no Allianz Parque. Naturalmente, o jogador atraiu uma nova rodada de elogios nas redes sociais.

Um deles veio do apresentador André Rizek, do SporTV, que classificou o atacante do Botafogo como o “melhor brasileiro” em sua posição.

Ainda de acordo com Rizek, a posição de centroavante é carente no país e, aos 32 anos de idade, o ex-Porto supera todos os seus concorrentes.

– Neste momento, atuando no Brasil e com 32 anos, Tiquinho Soares aparenta ser o melhor centroavante brasileiro. Sem nenhum exagero. É uma posição carente. E ele está jogando muito – elogiou.

O duelo em São Paulo reúne o líder do Campeonato Brasileiro — Botafogo — contra o então segundo colocado — Palmeiras. Com a derrota parcial, entretanto, o Alviverde perderia o posto para o Grêmio.

Tiquinho abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, após aproveitar rebote em cobrança de falta. Foi o décimo tento do artilheiro do Brasileirão em 12 partidas disputadas pelo Botafogo.