Apresentador da Globo critica postura de torcedores do Vasco após derrota: ‘Burrice’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 22:53 Compartilhe

O Vasco foi derrotado mais uma vez no Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira. Dessa vez, o Cruzmaltino perdeu para o Goiás, por 1 a 0. Após o apito final, alguns torcedores atiraram sinalizadores no gramado de São Januário. O jornalista André Rizek criticou a atitude dos vascaínos.

Torcedor que foi a São Januário já sabia das consequências para o Santos. E atira sinalizador no campo mesmo assim. Isso não é paixão. Não pode ser romantizado. É burrice – escreveu o jornalista nas redes sociais.

Na última quarta-feira, torcedores do Santos atiraram sinalizadores no gramado da Vila Belmiro após a derrota para o Corinthians. Os atos acarretaram uma punição do clube que vai jogar pelos próximos 30 dias sem torcida no estádio.

+ Neymar vai a leilão beneficente com Bruna Biancardi e filho em meio a polêmica

O Vasco da Gama não vence desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando bateu o Atlético-MG. Desde então, foram três empates e sete derrotas no torneio. O clube está na 19ª colocação da competição, com apenas seis pontos.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90