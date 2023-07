Apresentado pela CBF, Diniz fica em silêncio sobre Ancelotti

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 05/07/2023 - 16:37 Compartilhe

SÃO PAULO, 5 JUL (ANSA) – O treinador Fernando Diniz, que assumiu interinamente a seleção brasileira, permaneceu em silêncio nesta quarta-feira (5) sobre a possibilidade da chegada do italiano Carlo Ancelotti.

O atual técnico do Fluminense, que participou de uma coletiva de imprensa, optou em não responder as perguntas sobre a chance de Ancelotti assumir a pentacampeã mundial.

“Quanto ao Carlo Ancelotti, eu sei do planejamento da CBF e não estou aqui para falar do que vai acontecer com o Ancelotti depois de mim, se é que esse será o nome que vai vir. Meu compromisso é procurar fazer o melhor que eu puder para preparar bem os jogadores e conseguir ter um bom rendimento”, disse Diniz.

Ainda em relação ao treinador do Real Madrid, o brasileiro de 49 anos comentou que não conhece o italiano.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que Ancelotti treinará a seleção a partir da Copa América de 2024.

Diniz, por sua vez, afirmou que ainda não foi decidido se o seu contrato englobará a competição que será disputada nos Estados Unidos.

Apesar das incertezas do que vai acontecer depois de 12 meses e do silêncio mantido sobre Ancelotti, Diniz não fez questão de esconder sua felicidade em comandar a seleção mais vitoriosa da história.

“Uma mistura de alegria e honra estar aqui, ser escolhido para essa missão de treinar a seleção. É um sonho que se realiza. Pretendo dedicar minha vida para servir bem a seleção”, afirmou o treinador.

Ancelotti ainda não se pronunciou sobre o anúncio da CBF, mas, se sua chegada à seleção for confirmada, ele será o quarto treinador estrangeiro à frente do Brasil e o primeiro desde 1965, quando o argentino Filpo Nuñez comandou a equipe canarinho em um amistoso contra o Uruguai.

Aos 64 anos, Ancelotti é recordista de títulos na Champions League, com quatro taças (duas pelo Milan e duas pelo Real Madrid), e também já foi campeão nacional na Itália, na Inglaterra, na França, na Alemanha e na Espanha. (ANSA).