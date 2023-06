Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 7:14 Compartilhe

Muitos fãs de futebol estão de olho em apostar na Copa do Mundo. Mas, antes de dar seus palpites no maior torneio do planeta, é preciso saber por onde começar.

Portanto, resolvemos preparar um guia para quem deseja apostar na Copa. Em outras palavras, vamos apresentar boas casas de apostas e dar algumas dicas para iniciantes.

Se você ainda não tem uma conta num site de apostas, alguns dos sites de apostas confiáveis que recomendamos são:

– bet365 – Uma das maiores casas de apostas do mundo e a mais completa. Use o código de bônus MAXLANCE * para se cadastrar

– Betano – Casa de apostas fácil e adaptada ao mercado brasileiro. Cadastre-se com o código promocional VIPLANCE

– Galera.bet – Oferta de boas-vindas generosa: Ganhe até R$200 de bônus sobre o primeiro depósito mais R$10 em aposta grátis

– Betfair – A casa oferece ofertas semanais aos apostadores e um bônus de boas-vindas de até R$200

– Betmotion – Casa confiável e que oferece bônus exclusivo de até R$400 com o promocode LANCEVIP

O código de bônus MAXLANCE pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma.

Abaixo, veja uma tabela com os melhores sites de apostas online para o apostador brasileiro:

Melhores sites de apostas Copa do Mundo 2022 Ofertas para apostar Apostar na Copa 2022 Novos clientes ganham créditos de apostas bet365 Bônus de boas-vindas de até R$500 Betano Ganhe até R$200 de bônus sobre o primeiro depósito + R$10 em aposta grátis. Galera.bet Diferentes promoções para clientes qualificados. Rivalo Bônus de boas-vindas de 100% até R$200 Betfair Bônus de boas-vindas com primeira aposta sem risco de até R$200. KTO Bônus até R$400 no seu primeiro depósito. Betmotion R$25 toda semana + R$5 adicionais na Copa Betway Lucro Turbinado, apostas especiais, etc. Sportsbet.io Promoções para clientes cadastrados. Como sorteios e outros mais. F12.bet



A tabela acima representa apenas uma seleção de sites de apostas feita por nossa equipe editorial. Assim, você deve pesquisar outras opções e ver quais operadoras se encaixam melhor no seu gosto.

Confira também nosso artigo sobre o código de bônus bet365, e as melhores casas de apostas do Brasil.

Além disso, sempre verifique os Termos e Condições (T&C) de cada bônus de boas-vindas. Dessa forma, você saberá todas as regras específicas de cada promoção e não será pego de surpresa.

Apresentação da Copa do Mundo



Antes de apostar na Copa do Mundo, é preciso estudar a maior competição de futebol do mundo. Saber o formato do torneio e olhar para o panorama geral e a história do Mundial é fundamental.

Primeiramente, é importante notar que a Copa do Mundo é a competição esportiva mais acompanhada no planeta. E isso não apenas falando do futebol, mas de todas as modalidades esportivas. Dessa maneira, todos os olhares mundo afora estarão voltados para este torneio.

A Copa do Mundo é realizada desde 1930, quando o Uruguai se sagrou campeão, e a competição se repete a cada quatro anos. Desde sua origem, só não houve as edições de 1942 e 1946, canceladas devido à Segunda Guerra Mundial.

Antes da Copa do Mundo 2022, que será no Catar, a edição anterior foi na Rússia, em 2018. E, na ocasião, a França ficou com a taça ao bater a Croácia na decisão por 4 a 2.



A Copa do Mundo é organizada pela FIFA, entidade máxima do futebol mundial. E, pelo fato da competição ser gigantesca, é normal que fazer apostas na Copa seja muito atrativo. Sabendo disso, todas as casas de apostas vão oferecer um catálogo vasto de opções.

A Copa do Mundo 2022 tem uma peculiaridade, já que será a primeira vez que o torneio será no final do ano. Afinal, a 22ª edição do Campeonato Mundial de Seleções vai começar no dia 21 de novembro e irá até 18 de dezembro. Isso se deu devido ao forte calor no Catar no meio do ano.

Por isso, a Copa do Qatar tem tudo para marcar seu lugar na história e esperamos que a disputa seja de alto nível.

Histórico de Campeões



Até hoje, apenas oito seleções foram campeãs mundiais. E a Seleção Brasileira, única a ter disputado todas as edições, é a recordista, sendo pentacampeã.

Abaixo, deixamos a lista de todos os campeões da Copa do Mundo até agora:

· Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002),

· Alemanha – 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014),

· Itália – 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006),

· Argentina – 2 títulos (1978 e 1986),

· França – 2 títulos (1998 e 2018),

· Uruguai – 2 títulos (1930 e 1950),

· Inglaterra – 1 título (1966),

· Espanha – 1 título (2010).

Como escolhemos os Melhores Sites de Apostas para a Copa do Mundo



A fim de trazer uma seleção das melhores casas de apostas para apostar na Copa do Mundo, analisamos vários critérios. E, neste tópico, vamos explicar como selecionamos as casas de apostas que estamos recomendando.

Primeiramente, só selecionamos sites de apostas licenciados e seguros. Ou seja, todas as empresas que indicamos são confiáveis, possuindo licenças para oferecer apostas esportivas online.

Ademais, as plataformas são seguras, contando com criptografia e recursos adicionais para proteger o cliente. Assim, todos os apostadores poderão se divertir sem dores de cabeça.



Outro aspecto que levamos bastante em consideração são os odds. Ou seja, as cotações para apostas esportivas. Afinal, são elas que determinam o quanto um apostador pode ganhar em caso de aposta certeira.

Dessa forma, casas de apostas com odds competitivas são essenciais na nossa visão. Pois, quanto maiores forem as cotações, de modo geral, melhor para os clientes.

Entre outros pontos, também analisamos a variedade em termos de mercados de aposta. Afinal, as melhores casas de apostas disponibilizam um cardápio completo para o apostador. Então, plataformas com poucas opções não são interessantes para nós.

Certamente, também consideramos outros aspectos, como navegação no site, adaptação aos dispositivos móveis e mais.



Contudo, lembre-se que a seleção de sites de apostas é subjetiva. Portanto, é importante sempre pesquisar e escolher a melhor casa de apostas para você.

Nossa melhor seleção de ofertas de aposta para a Copa do Mundo 2022



Como ainda estamos a alguns meses da Copa do Mundo 2022, não sabemos precisamente quais ofertas as casas de apostas vão oferecer. Entretanto, podemos sim fazer algumas projeções de promoções para quem quiser apostar na Copa do Mundo.

Um bom exemplo são os bônus especiais para a Copa do Mundo 2022. Alguns sites de apostas eventualmente podem oferecer bônus para novos depósitos antes ou depois da Copa do Qatar.

Outros tipos bem comuns de promoções são as apostas grátis e as odds aumentadas.



Na modalidade de apostas grátis, as casas oferecem apostas sem risco para quem quer colocar apostas na Copa do Mundo.

Já as odds aumentadas são cotações mais generosas oferecidas pelas empresas de apostas. Dessa maneira, o usuário pode aproveitar odds turbinadas para apostar na Copa do Mundo e, assim, ter chances de ganhar mais.

Fique ligado sempre para ter acesso às ofertas mais atualizadas para a Copa do Mundo.

Mercados de Aposta para a Copa do Mundo



Assim como em outras grandes competições de seleções como a Eurocopa e a Copa América, a Copa do Mundo 2022 será um prato cheio. Afinal, com toda a certeza teremos muitas opções para apostar na Copa.

Em casas de apostas como Betfair, Betmotion, KTO, 1xBet, e Sportsbet.io, haverá muitas alternativas.

Primeiramente, vamos falar sobre alguns dos mercados de aposta que veremos nos jogos da Copa do Mundo 2022, no Catar:



· Resultado Final (1×2),

· Dupla Chance (DC),

· Resultado Correto (ou Placar Exato),

· Intervalo/Final de Jogo (HT/FT),

· Empate Anula a Aposta (DNB),

· Handicaps,

· Total de Gols (Mais/Menos),

· Ambas as Equipes Marcam (BTTS),

· Escanteios,

· Mercados de jogador.

Igualmente, há os mercados de longo prazo, como as apostas no campeão da Copa do Mundo.



As apostas no campeão podem ser uma grande oportunidade para aproveitar boas odds com antecedência. Porém, todo cuidado é pouco, já que a Copa do Mundo costuma reservar algumas zebras. Sobretudo por ser um torneio de tiro curto.

Além disso, também poderá haver apostas no artilheiro da competição, nos classificados para a próxima fase e mais. Então, sempre verifique as opções de apostas na Copa antes de colocar seus palpites.

Copa do Mundo código de bônus



Eventualmente, antes ou durante a Copa do Mundo 2022, algumas operadoras podem oferecer códigos de bônus. Ou seja, uma oportunidade para ativar promoções nos sites de apostas.

Portanto, sempre fique de olho em nosso site para saber sobre eventuais códigos com vantagens para apostar na Copa.

bet365 Copa do Mundo

A bet365 não poderia deixar de oferecer um catálogo completo. E, assim como faz em torneios como a Eurocopa e a Copa América, a empresa disponibiliza um cardápio extenso para a Copa do Mundo.

Então, quem deseja apostar na Copa do Mundo tem que conhecer a plataforma da bet365 Brasil.



Com toda a certeza, a operadora vai oferecer muitas opções de apostas na Copa do Mundo 2022.

Vale lembrar que o site é um dos que oferece o maior catálogo de mercados de apostas, seja no futebol ou em outras modalidades. Além da Copa do Mundo, há desde os maiores torneios de futebol, como a Liga dos Campeões e a Premier League, até ligas menores.

Ofertas na Copa do Mundo para Clientes Existentes



Como ainda falta um tempo para a Copa do Mundo 2022 começar no Catar, ainda só podemos fazer projeções de futuras promoções.

Os clientes existentes de casas como Betmotion, Dafabet, Betfair, 1xBet e Sportsbet.io, entre outras, poderão desfrutar de muitas oportunidades.

Por exemplo, apostas grátis para apostar na Copa do Mundo, bônus especiais e odds aumentadas. Isso sem falar em outros tipos de ofertas que as casas estão sempre bolando para inovar.

Portanto, se você já tem uma conta em uma operadora e quer acompanhar toda a ação que vai rolar no Catar, fique atento. Permaneça sempre de olho na seção de promoções da sua operadora de apostas. Além disso, verifique os canais de comunicação da empresa com o cliente.

Igualmente, aqui em nosso site, você poderá receber informações sobre algumas promoções especiais das casas.



Apostando nas Eliminatórias

Antes mesmo da Copa do Mundo 2022 começar, há as Eliminatórias ao redor do mundo para ficar de olho na seleção canarinho. Aliás, a fase de qualificação para a Copa do Mundo é uma chance de ouro para ir conhecendo as seleções.

Portanto, tire proveito das Eliminatórias na América do Sul, na Europa e nos outros continentes para ir aquecendo.

E, em termos gerais, as opções para apostar nas Eliminatórias são tão vastas quanto na Copa do Mundo em si.



Uma boa dica para apostar nas Eliminatórias da Copa do Mundo é observar como as seleções estão jogando. Além disso, verifique se elas já garantiram a classificação para o Mundial antecipadamente ou se ainda brigam por algo.

Copa do Mundo Odds de Aposta



Outro ponto fundamental antes de fazer apostas na Copa do Mundo é começar a olhar para as odds. Como já dissemos, é essencial aprender a caçar as melhores cotações a fim de maximizar os potenciais retornos.

Assim, uma boa ideia pode ser criar contas em mais de uma plataforma de apostas para a Copa do Mundo. Dessa maneira, você sempre poderá apostar na casa que estiver com a melhor odd para a opção que deseja.

Aliás, procurar as odds mais vantajosas vale para qualquer competição de futebol ou outro esporte.



Copa do Mundo: Seleções favoritas



Antes de apostar na Copa do Mundo, é importante já observar quem são os favoritos ao título. As melhores casas de apostas do mercado já estão disponibilizando odds para os campeões.

Na Betfair Brasil, os principais favoritos (com suas odds) deste momento são:



· Brasil – 6.5,

· França – 7.0,

· Inglaterra – 8.0,

· Espanha – 8.5,

· Alemanha – 10.0,

· Bélgica – 12.0,

· Argentina – 12.0,

· Holanda – 15.0,

· Itália – 17.0.

É válido lembrar que as odds estão sempre sujeitas a alterações e flutuações do mercado. Portanto, sempre verifique as cotações mais atualizadas antes de apostar.

Perguntas frequentes sobre as apostas na Copa do Mundo



Segue com algumas dúvidas sobre apostar na Copa do Mundo? Então, vamos responder algumas das perguntas mais frequentes…

O que preciso fazer para apostar na Copa do Mundo?



Primeiramente, você deve ter, pelo menos, 18 anos de idade. Então, basta abrir a sua conta em um site de apostas para desfrutar das apostas na Copa.

Entretanto, não se esqueça de sempre ler os Termos e Condições (T&C) e demais regras antes de concluir seu cadastro.



Quais são os melhores sites de apostas para a Copa do Qatar?



Aqui neste artigo, indicamos alguns dos melhores sites de apostas do mercado brasileiro. Empresas como Betfair, bet365, Betano e Betmotion são ótimas. Contudo, sinta-se livre para pesquisar outros sites e ver quais deles te agrada mais.

Quais Tipos de Ofertas Serão Possíveis de Encontrar para a Copa do Mundo 2022?



Normalmente, durante grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo as casas oferecem bônus especiais, apostas grátis, odds aumentadas e mais.



Quando começa a Copa do Mundo 2022 e onde ela será disputada?



A Copa do Mundo 2022 vai começar no dia 20 de novembro de 2022 e será realizada no Catar. A grande final está marcada para 18 de dezembro.

Devo apostar nos favoritos ou nos Azarões para Ganhar a Copa do Mundo do Catar?



Depende. O importante é você estudar bastante a competição e identificar quais seleções valem o risco da sua aposta. Analise se a odd oferecida para determinada seleção levantar a taça do mundo vale a pena.

