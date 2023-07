Após Whindersson Nunes entrar no mundo das lutas, nutrólogo Pedro Nunes explica dieta para transição

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 13:25 Compartilhe

O influenciador Whindersson Nunes divulgou na segunda-feira (8) que irá participar de mais uma luta. Esta por sua vez será contra King Kenny dia 1° de julho em Dublin, na Irlanda. A disputa acontece pelas semifinais do campeonato High Stakes que reúne diversos influenciadores e amantes do esporte.

O artista passou por uma grande mudança de hábitos para alcançar o desempenho necessário e apresentar sua melhor versão no ringue. Para o nutrólogo especialista Pedro Nunes, a inserção no mercado da alta performance esportiva deve ser acompanhada de bom planejamento e atendimento especializado.

“Uma das primeiras coisas a se pensar quando se trata da transição para o cenário esportivo de alta performance, além da procura por um bom profissional, é a reeducação alimentar. Inicialmente é necessário uma profunda mudança de mentalidade para receber os alimentos mais saudáveis como aliados”, comenta o nutrólogo.

“Existem dietas ideais para cada tipo de treino, mas dentro de um panorama geral é importante evitar refeições que podem gerar ganho de peso, falta de qualidade alimentar como: fast food, bebidas alcoólicas, alimentos ultra processados e refinados”, completa.

O atleta de alta performance precisa ser fiel à sua rotina e às orientações físicas, mentais e nutricionais. No entanto, as mudanças são bem vindas e todos podem melhorar sua relação com os alimentos.

“A busca pela melhora na alimentação não precisa ser voltada apenas para quem quer seguir no ramo do esporte. A reeducação alimentar é importante para todos, já que uma alimentação saudável influencia para o bom funcionamento da mente e do corpo. Além disso, serve para minimizar problemas, aumentar a autoestima e a longevidade” finaliza.