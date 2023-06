Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 16:06 Compartilhe

Com a vitória do Vasco sobre o Cuiabá, nesta segunda-feira (26) o Cruz-Maltino diminuiu as chances de rebaixamento. Mas a rodada do Brasileirão foi movimentada muito além disso. Confira as chances do seu clube do coração na competição.

+ Mini vascaíno que sensibilizou o Brasil recebe alta com camisa do Vasco; veja o vídeo