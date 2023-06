Após vitória na Sul-Americana, Rafael diz qual o foco do São Paulo no momento

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 1:23 Compartilhe

O São Paulo se classificou para a próxima etapa da Copa Sul-Americana sem sofrer nenhum gol na fase de grupos. Rafael foi um dos grandes nomes para que isso fosse possível. O goleiro analisou a vitória contra o Tigre, mas revelou: agora, o foco é no Campeonato Brasileiro.

Neste sábado (1), o Tricolor encontra o Fluminense no estádio do Morumbi. Nas últimas quatro rodadas, sofreu três derrotas: contra o Grêmio, Palmeiras, e a mais recente, contra o Cruzeiro. Na tabela, soma 18 pontos e está na 11ª colocação. Ao ser questionado se o São Paulo já está pensando nos jogos de julho, na decisão contra o Palmeiras na Copa do Brasil, Rafael destacou que o time pensa ‘jogo a jogo’.

– A gente pensa em jogo a jogo. Daqui três dias, tem um jogo muito importante, que é o Brasileiro. Precisamos voltar a vencer no campeonato, foco total no Fluminense, e depois pensar no Palmeiras – explicou.

Rafael também falou sobre o resultado positivo contra o Tigre, nesta terça-feira (27). O goleiro disse que o Tricolor estava abalado com a derrota contra o Cruzeiro, ainda mais pela forma que ela se desenrolou. Mas destacou a postura do São Paulo em casa. E sobre a rivalidade criada desde a final polêmica da Sul-Americana de 2012, disse que é ‘do passado’.

– São Paulo é ofensivo, forte em casa. Atacamos, pressionamos, eles tiveram poucas chances. Quando um foi expulso, ficou mais fácil. Conseguimos a vitória. Estamos vindo de uma derrota no Brasileiro, nos deixa chateado, ainda mais pela maneira que perdemos. Jogamos melhor, tivemos controle de jogo, estamos jogando bem – analisou.

– Nossa campanha em casa é muito boa. Acho que a cada dia vai ser mais importante. A rivalidade ficou no passado, são outros jogadores. Isso foi mostrado tanto aqui quanto na Argentina – completou.

O São Paulo terá um mês de julho ‘diferente’ do que vem ocorrendo desde o começo do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana. Depois de ter uma sequência de viagens, chegando a percorrer 23.781 quilômetros em um único mês, o Tricolor agora vai viajar somente para o interior paulista até o dia 22 de julho.