Após Veiga, chegou a vez de Rony e Artur quebrarem jejum de gols no Palmeiras

O Palmeiras enfrenta o América-MG, neste domingo (30), às 16h, pela 17ª rodada do Brasileirão. O duelo no Independência, em Belo Horizonte-MG, pode marcar duas quebras de jejum no elenco: de Rony e de Artur, que estão há quase dois meses sem balançar a rede pela competição nacional. Depois de Raphael Veiga afastar a “zica” diante do Fortaleza, é a vez da dupla de atacantes seguir o mesmo caminho.

Antes de anotar um belo gol na 16ª rodada do Brasileiro, Veiga estava acumulando um período de sete partidas sem comemorar um tento no campeonato (cerca de dois meses e meio). Para ele isso é um feito raro, pois é o artilheiro do elenco em 2023 com 12 gols marcados. O feito ajudou o time a também quebrar uma sequência de cinco jogos sem vencer na competição.

Quebrados esses dois jejuns, há ainda alguns que precisam acabar dentro do elenco. Entre eles está o da dupla Rony e Artur, que são o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, na tabela de artilheiros palmeirenses no ano. Enquanto o camisa 10 anotou dez bolas na rede, o camisa 14 anotou nove. Mas ambos estão em fase de falta de gols pelo Brasileiro, apesar de terem marcado pela Libertadores.

A última vez que eles balançaram a rede no Brasileirão, coincidentemente, foi no mesmo jogo, diante do Coritiba, no Allianz Parque, no dia 4 de junho. A vitória por 3 a 1 teve dois gols de Rony e um de Artur. Lá se vão quase dois meses sem a contribuição deles, seja por isso ou não, o time vem oscilação desde então.

Enquanto Rony passou cinco jogos em branco no período, Artur passou seis. O detalhe é que o ex-Bragantino já tem quatro tentos na competição, enquanto o Rústico anotou apenas dois, justamente os dois contra o Coxa.

Assim, talvez tenha chegado a hora de a dupla afastar essa “zica” e se juntar a Raphael Veiga nessa retomada para a boa fase. O brilho desses principais nomes do elenco serão fundamentais para que o Verdão possa garantir mais uma vitória no Brasileirão às vésperas do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético-MG, no Mineirão.