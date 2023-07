Após vaga na semi, Svitolina promete beber cerveja

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 11/07/2023 - 13:31 Compartilhe

Após derrotar a número 1 do mundo, Iga Swiatek, por 7/5 6/7 (7/5) 6/2, a ucraniana Elina Svitolina concedeu entrevista em quadra e mostrou um ótimo humor ao ser perguntada o que faria no próximo dia e meio que terá de descanso para a semi.

“Primeiro de tudo, provavelmente vou tomar uma cerveja”, disse a sorridente ucraniana.

Ela veio com passagem de volta marcada para o meio do evento e tinha um show do Harry Styles marcado para Viena, na Áustria, o qual precisou vender os bilhetes nas redes sociais. Styles então soube do episódio e enviou mensagem à tenista no domingo e ofereceu ingressos gratuitos para outro show do artista britânico.

Ainda em quadra ela elogiou a rival: “A Iga além de ser uma grande campeã, é uma pessoa incrível. Ela foi uma das primeiras que realmente ajudou o povo ucraniano. Foi uma grande ajuda para a Ucrânia. Não é fácil interpretar alguém com quem você compartilha muitos bons momentos.”

Sua rival na semi de quinta será a tcheca Marketa Vondrousova.