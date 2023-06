Após três anos, Diego Souza se despede do Grêmio: ‘Clube que aprendi a amar’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2023 - 16:27 Compartilhe

Nesta sexta-feira (30), o atacante Diego Souza, de 38 anos, se despediu do Grêmio após três anos e meio. Em suas redes sociais, o jogador comunicou seu anúncio, mas não deixou claro se vai se aposentar.

Artilheiro do Grêmio nas últimas três temporadas, Diego Souza perdeu espaço no Tricolor Gaúcho após a chegada de Luis Suárez. Neste ano, o atacante pouco produziu e sequer marcou algum gol nas 11 partidas que disputou. Ele não entrava em campo desde o dia 25 de março, quando sofreu uma ruptura do menisco medial do joelho esquerdo no jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Ypiranga.

Nas redes sociais, Diego Souza destacou que os últimos meses foram “difíceis” e que sua passagem pelo Grêmio não terminou como ele gostaria, mas não deixou de agradecer ao clube a torcida pelos momentos vividos.

Diego Souza encerrou sua segunda passagem pelo Grêmio. A primeira vez foi em 2007. Naquela ocasião, o jogador ainda atuava como meia e foi vice-campeão da Libertadores.