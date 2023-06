Após Spalletti, zagueiro Kim está próximo de deixar Napoli

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 29/06/2023 - 10:22 Compartilhe

NÁPOLES, 29 JUN (ANSA) – Um dos grandes destaques da campanha do terceiro Scudetto do Napoli, o zagueiro Kim Min-jae está próximo de ser adquirido pelo Bayern de Munique, da Alemanha.

O defensor, que se encontra na Coreia do Sul cumprindo o serviço militar obrigatório, custará ao menos 58 milhões de euros aos cofres do clube bávaro. Vale destacar que os italianos compraram Kim do Fenerbahçe por 18 milhões.

O sul-coreano assinará um contrato válido pelos próximos cinco anos e verá seu salário ser triplicado, pois embolsará mais de sete milhões de euros anuais.

A ida do zagueiro para a Bundesliga deve ser oficializada somente depois do dia 1º de julho, pois ainda faltaria a assinatura do acordo entre as partes.

Kim deixará Nápoles depois de apenas uma temporada, mas histórica. O jogador de 26 anos contribuiu com dois gols em 45 partidas, trazendo muita segurança para o setor defensivo napolitano.

O Napoli não vem conseguindo segurar alguns heróis do tricampeonato italiano, já que Luciano Spalletti e Kim deixaram a Campânia. O time luta firmemente para garantir as permanências de Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. (ANSA).