Após sofrer entrada violenta em jogo da França, Griezmann mostra resultado do lance

O atacante Antoine Griezmann, da França, divulgou nesta quarta-feira fotos do resultado de um lance duríssimo em jogo contra a Grécia, pelas Eliminatórias da Eurocopa. Após ser atingido pelo zagueiro Mavropanos no pescoço, costas e orelha, o jogador do Atlético de Madrid precisou levar ponto no local do choque.

O lance acabou gerando um gol para a seleção francesa, já que ocorreu dentro da área. O capitão dos Les Bleus, Kylian Mbappé, foi para a cobrança e parou no arqueiro Vlachodimos, mas repetiu a batida após invasão da defesa grega e não desperdiçou a segunda oportunidade. Mavropanos, porém, não recebeu o cartão vermelho após a entrada, mas em lance 20 minutos depois, acabou sendo expulso por parar chance clara e manifesta de Kolo Muani com falta.

Griezmann chegou ao jogo de número 121 com a camisa da França na última segunda-feira. São 43 gols e 36 assistências anotadas desde sua estreia, em março de 2014, ocorrida em amistoso contra a Holanda.

???? Griezmann following the incident from the other day: pic.twitter.com/4F5KXQDTov— Atletico Universe (@atletiuniverse) June 21, 2023

Pelo Atlético de Madrid, o jogador francês tem 341 partidas disputadas, registrando 157 tentos e 76 passes para gol. Em 2022-23, foi um dos grandes jogadores da equipe de Diego Simeone e concorre ao prêmio de melhor jogador da edição da La Liga.

