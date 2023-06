Após ser exposto, nasce filha da amante de Luís Fabiano, ex-Vasco e Seleção

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 13:12 Compartilhe

Depois de ser exposto pela sua ex-esposa, Juliana Paradela, Luís Fabiano comemorou o nascimento de sua filha com a arquiteta Carolina Ramos, com quem teve um caso fora do casamento.

Segundo a coluna do Léo Dias, a criança nasceu tem pouco mais de uma semana saudável e recebeu muito carinho da família de Carolina.

O QUE ACONTECEU?

No inicio do ano, em março, Juliana Paradela, ex-esposa de Luís, expôs o ex-jogador e revelou que além de ter sido traída, ele havia engravidado Carolina.

Na época, fotos foram vazadas do jogador com a arquiteta em um evento da família. Os dois haviam tirado fotos como casal e o jogador interagiu com crianças da família de Carolina.

Luís Fabiano costumava frequentar a casa de Carolina e contava aos parentes da arquiteta que já não tinha mais nenhuma relação com sua ex-esposa e que os dois só moravam na mesma residência.