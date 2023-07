Após ser cortado da pré-temporada, Mbappé treina separado e saída do PSG se aproxima

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 14:45 Compartilhe

A relação de Mbappé e Paris Saint-Germain está cada vez mais desgastada. Após ficar de fora da viagem de pré-temporada no Japão e na Coreia do Sul, o francês foi integrado aos jogadores que não fazem mais parte dos planos do clube.

Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2024 e o clube parisiense tenta a renovação, mas ainda sem sucesso por parte do jogador. O Paris corre risco de perder seu principal jogador de graça no próximo ano e este foi o motivo para o afastamento do camisa 7.

Segundo o Le Parisien, da França, o atacante não vai vestir mais a camisa do time se não renovar o contrato. O presidente Nasser Al Khelaïfi está irredutível na decisão e o desgaste na relação aponta para uma saída do francês.

O futuro do jogador caminha para o Real Madrid, com desejo público de ambas as partes. Apesar disso, a imprensa europeia noticiou que o Al Hilal, da Arábia Saudita, prepara uma oferta de 200 milhões de euros (cerca de R$1 bilhão), tornando uma proposta irrecusável.

Enquanto a história entre Mbappé e PSG não tem ponto final, o atacante vai realizar treinamentos com jogadores que voltaram de empréstimo e não devem permanecer no clube, como Wijnaldum, Draxler e Paredes.