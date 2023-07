Após retorno ao Atlético de Madrid, João Félix deseja se transferir para o Paris Saint-Germain, afirma jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 10:56 Compartilhe

O casamento entre João Félix e Atlético de Madrid, selado em 2019, parece ter atingido o ponto mais próximo do divórcio. Segundo o jornal espanhol “As”, o atacante não quer continuar defendendo a equipe colchonera e tem como prioridade para a janela do verão europeu uma saída para o Paris Saint-Germain de Luis Enrique.

De acordo com as informações do periódico, João considera que um retorno ao Atlético seria negativo para sua carreira. Em janeiro de 2023, depois de discussões com o treinador Diego Simeone, o português foi emprestado para o Chelsea, mas não vingou e a opção de compra acabou não sendo engatilhada pelos Blues.

O retorno a Madrid para 2023-24 é mais uma mera formalidade para a decisão de um novo futuro em caminhos separados do que uma reconciliação, em primeira instância. O PSG surge como um dos interessados no futebol de João Félix e que qualquer outro destino não valeria a pena. Para o atleta, pesa o desejo de jogar com Luis Enrique, brigar pelo título da Champions League e se reunir com os também portugueses Danilo Pereira, Renato Sanches e Vitinha.

Entretanto, uma transferência não é fácil. Comprado por 120 milhões de euros em 2019, Félix não pode ser vendido por menos de nove dígitos na visão da diretoria rojiblanca. Já o Paris enxerga que uma transação deste valor só pode ser realizado com a saída de Neymar ou de Mbappé. O craque brasileiro deve seguir atuando na França, principalmente após a chegada do novo comandante; a novela do camisa 7 é mais delicada. Com o contrato expirando em 2024, esta janela pode ser a última oportunidade dos parisienses de lucrar com sua saída, já que em janeiro o astro poderá assinar pré-contrato com qualquer equipe. Real Madrid e Liverpool estão na briga.

O PSG já anunciou três contratações nesta janela de transferências. Milan Skriniar, zagueiro eslovaco, já havia assinado pré-contrato com os mandatários desde janeiro; Marco Asensio também chegou de graça após deixar o Real Madrid. Por último, o uruguaio Manuel Ugarte foi anunciado em transação que custou 60 milhões de euros.