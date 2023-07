Após renovação travada, Manchester United anuncia saída de David de Gea

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 08/07/2023 - 12:31 Compartilhe

O Manchester United anunciou, em suas redes sociais, a saída do goleiro David de Gea depois de 12 anos de jornada. O arqueiro espanhol estava em processo de renovação com o clube e já havia aceitado uma redução salarial para seguir em Manchester, mas a diretoria desistiu da extensão e queria uma segunda redução, o que não foi recebido bem pelo atleta.

– Eu gostaria de expressar minha inabalável gratidão e apreciação pelo amor que recebi durante 12 anos. Nós alcançamos muito desde que meu querido Sir Alex Ferguson me trouxe ao clube. Senti um orgulho incrível desde que vesti essa camisa pela primeira vez, para liderar o time e representar a instituição do maior clube do mundo. Foi um período inesquecível e de sucesso. Não pensei, quando saí de Madrid, que iríamos fazer o que fizemos juntos. Este é o momento certo para um novo desafio e novos ambientes. Manchester me moldou, nunca me deixará e estará sempre em meu coração – afirmou o arqueiro em suas redes sociais.

Contratado pelo United em 2011 junto ao Atlético de Madrid, em transferência que custou cerca de 25 milhões de euros, o goleiro viveu altos e baixos durante os anos de jornada na Inglaterra. Ao todo, foram 545 jogos, com 590 gols sofridos e 190 clean sheets. Na última temporada, foi o guarda-metas com mais jogos sem sofrer gols na Premier League (17), mas foi o vilão da eliminação para o Sevilla na Europa League e não tinha titularidade garantida para 2023-24.

Para o lugar de De Gea, a diretoria do Manchester United tem como principal alvo o camaronês André Onana, da Inter de Milão. Porém, as negociações estão travadas: a Nerazzurri pede 51 milhões de euros, enquanto a primeira oferta dos Red Devils foi de 39 milhões na moeda europeia. O plano B é o jovem japonês Zion Suzuki, de 20 anos, que defende as cores do Urawa Reds e entrou no radar dos ingleses com a possível falha no acerto com a Inter.