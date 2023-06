Após renovação, Luka Modric está próximo de bater recorde de Puskás no Real Madrid

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 15:21 Compartilhe

O Real Madrid anunciou a renovação de contrato do meio-campista Luka Modric até junho de 2024. Aos 37 anos, o croata vai viver o décimo segundo ano no clube espanhol e ainda terá a oportunidade de bater mais um recorde: de jogador mais velho a vestir a camisa merengue.

Ao final do novo vínculo, no próximo ano, Modric vai ter 38 anos e dez meses completados, ultrapassando Dudek (38a e 59d) e Buyo (38a e 63d), atuais terceiro e segundo mais velhos da história, respectivamente. Atualmente, o número 1 do ranking detém a marca de 39 anos e 36 dias, sendo nada mais nada menos que Ferenc Puskás, um dos maiores ídolos do clube.

Mas há um detalhe: para se tornar o jogador mais velho a vestir a camisa do Real Madrid, Modric vai precisar renovar novamente com os espanhóis ao menos até 2025, e assim terminaria o vínculo com mais de 39 anos e nove meses. Entretanto, a chance é remota. Por pouco, o futuro do craque croata não ficou longe da Espanha, com destino quase caminhado para a Arabia Saudita. Para depois do atual vínculo, junho de 2024, tanto a saída do Merengue quanto a aposentadoria são realidade.

Modric terá, então, mais uma possibilidade de alcançar novo recorde. O jogador, assim como Benzema, Kroos, Nacho e Carvajal, venceu cinco Champions League pelo clube, podendo igualar Paco Gento, seis vezes campeão do torneio. Dentre os quatro, somente Benzema não permaneceu no Santiago Bernabéu, se transferindo para Al-Ittihad, da Arábia Saudita.