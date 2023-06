Após renovação de Kroos, Real Madrid anuncia novo vínculo com defensor

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 8:05 Compartilhe

O Real Madrid anunciou, na manhã desta quinta-feira, a renovação de contrato do defensor Nacho Fernández, de 33 anos. Nacho estendeu seu vínculo atual por mais um ano e seguirá atuando pela equipe até o fim do primeiro semestre de 2024.

Nacho chegou às categorias de base merengues em 2001, com apenas 11 anos, e nunca defendeu outro clube que não fosse o Real. Estreando em 2011 pelo time principal e sendo integrado em definitivo por José Mourinho, são 319 partidas no período, com 16 gols anotados e nove assistências registradas.

Em sua carreira no profissional, Nacho Fernández conquistou 23 títulos pelo Real Madrid: cinco Champions League, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Europa, três Espanhóis, duas Copas do Rei e quatro Supercopas da Espanha. O bom legado o levou à seleção da Espanha, atuando em 24 oportunidades e fazendo parte do elenco que ergueu o troféu da Nations League de 2023.

???? @Nachofi1990 ????#Nacho2024 pic.twitter.com/4MsLxLPaNT— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 22, 2023

O presidente do Real, Florentino Pérez, não quer se desfazer de seus jogadores. Além de Nacho, o meia alemão Toni Kroos também teve seu contrato renovado por mais uma temporada. Luka Modric, de 37 anos, está perto de anunciar o mesmo futuro e seguir jogando na capital espanhola até 2024.

E MAIS: